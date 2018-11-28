Goldman Sachs'ın Seul şubesine 6 milyon dolar “açığa satış” cezası

Sibel Deniz / İstanbul, 28 Kasım (DHA) –Güney Kore’nin finansal düzenleyicisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede yasadışı olan “sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınması suretiyle satılması” suçlamasıyla Goldman Sachs Group Inc.’in Seul şubesine 6.66 milyon dolar ceza kesmeye karar verdiklerini duyurdu.

Bernama’da yer alan haberde, bu cezanın, şu ana kadar ülkede “açığa satış” suçlamasıyla finansal bir kuruluşa verilmiş en büyük ceza olduğuna dikka çekildi. Yatırımcıların öngörüsünün Finansal Hizmetler Komisyonunun (FSC) Mayıs sonlarına doğru gerçekleşen “açığa satış” suçlamasıyla Goldman Sachs’a yaklaşık 886 milyon dolar ceza verilmesi yönünde olduğu belirtildi.