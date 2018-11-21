T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Goldman Sachs'ın Birleşik Krallık'taki internet bankası beklentileri aştı

Sibel Deniz / İstanbul, 21 Kasım (DHA) –Goldman Sachs’ın bireysel internet bankası, müşterilerine sunduğu yüksek faiz oranıyla, Birleşik Krallık’ta Eylül ayı sonundan bu yana 100 bin müşteri kazandı

21 Kasım 2018 19:58

Sibel Deniz / İstanbul, 21 Kasım (DHA) –Goldman Sachs’ın bireysel internet bankası, müşterilerine sunduğu yüksek faiz oranıyla, Birleşik Krallık’ta Eylül ayı sonundan bu yana 100 bin müşteri kazandı.
Goldman Sachs’ın Yönetim Müdürü’nün CNBC’ye verdiği bilgilere göre, şirketin  “Marcus” isimli bireysel internet bankacılığı Birleşik Krallık’taki ilk uygulamasında “beklentileri aştı”.
Eylül sonunda gerçekleşen lansmanından bu yana Birleşik Krallık’ta 100 binin üzerinde müşteri kazanan Marcus, birikimlerde uyguladığı ve veri şirketi Moneyfacts’e göre anında erişim hesapları için belirlenmiş piyasadaki en yüksek oran olan yüzde 1.5 faiz oranıyla müşterilerin ilgisini üzerine çekmeye çalışıyor.
Şirket yetkilisi Des McDaid, Londra’da salı günü gerçekleşen LendIt fintech konferansında yaptığı açıklamada “ Birleşik Krallık’daki birikimciler böyle bir şeyi uzun süredir bekliyordu. Brexit sonrası ülkenin finansal hizmetler sektörüyle ilgili kafalardaki soru işaretlerine rağmen Goldman, Birleşik Krallık’taki işine kendini adamıştır. Ekonomik görünümdeki Brexit kaynaklı belirsizlik, müşterilerin para biriktirmesini gerektiren başlıca sebeptir ve biz de bu sebepten Birleşik Krallık’ta kalmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki birikimciler bunun farkındadır” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sibel DenizKasım DHASachsınBirleşik Krallıkta EylülGoldman Sachsın Yönetim Müdürünün CNBCyeBirleşik KrallıktakiEylülBirleşik KrallıktaMarcusMoneyfactseDes McDaid LondradaLendItBirleşik KrallıkdakiBrexitGoldman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24