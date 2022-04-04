Goldman Sachs ve JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti. Goldman Sachs ve JP Morgan'a göre enflasyon yıl sonuna kadar yüzde 65'in üzerinde seyredecek.

Çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun mayıs ve haziran aylarında yüzde 67 civarıyla zirveyi göreceği öngörüsünde bulundu. Bankaya göre yıl genelinde de enflasyon yüzde 65'in üzerinde seyredecek.

New York merkezli finans kuruluşu JP Morgan'a göre ise Türkiye'de enflasyon yüzde 65-70 bandında olacak. JP Morgan geçen ay yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 40'a yükseltmişti.

TÜİK, enflasyonu yüzde 61 olarak açıkladı

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre tüketici enflasyonu yüzde 61, üretici enflasyonu ise yüzde 114 oldu. Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu ENAG ise mart ayı enflasyonunu yüzde 142 olarak hesapladı.