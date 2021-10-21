Goldman Sachs ve Barclays: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek, yıl sonu tahmini yüzde 15

Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu. İki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.

Reuters'ın aktardığına göre; Goldman Sachs'ın tahmininde Para Politika Kurulu'nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.

Goldman Sachs, yüksek enflasyon nedeniyle bunun yanlış bir karar olacağını aktardı:

"Türk ekonomisinin esas probleminin büyümenin artması yerine, zaten yüksek seviyede olan enflasyonun artacak olması.

"Enflasyonun resmi hedefin dört katı olması nedeniyle ana sorunun enflasyon olmaya devam edeceğini, faizler düşürüldükçe enflasyonun artacağını düşünüyoruz."

Barclays bankası ise faizlerin tek bir indirimle yüzde 15'e çekileceği görüşünde:

"2022'de faizlerin yüzde 15 seviyesinde kalacağını, yukarı yönlü risklerin bulunacağını öngörüyoruz."

Barclays 2021 sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,5, dolar/TL kuru tahminini ise 9,7 olarak duyurdu.

TIKLAYIN | Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi; dolar/TL 9,48'i gördü