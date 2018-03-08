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Ekonomi

Goldman Sachs uyardı: Türkiye, aşırı ısınma belirtileri göstermeye devam ediyor

"Büyümedeki yavaşlamaya faizlerdeki artış eşlik edecek, TL üzerindeki baskı artacak"

08 Mart 2018 20:14

Türk Lirası’nda son dönemde gözlemlenen istikrarın devam etmeyebileceği uyarısında bulunan Goldman Sachs analistleri, Türkiye’nin aşırı ısınan ekonomiye dair klasik belirtiler göstermeye devam ettiğini söyledi. 

Dünya gazetesinin haberine göre, aralarında Mark Ozerov'un da bulunduğu Goldman Sachs analistleri, müşterilere gönderdikleri notta, Türkiye'de faiz oranlarının cari açık ve enflasyonu kontrol altına almak için çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Analistler, büyümedeki yavaşlamaya faizlerdeki artışın eşlik etmesinin beklendiğini, bunun TL üzerindeki baskıyı artıracağını ve Merkez Bankası'nın harekete geçmesi gerekeceğini belirtti.

Ozerov, “Türkiye, çift haneli enflasyon ve kötüye giden dış dengeyle beraber, aşırı ısınan ekonomiye dair klasik belirtiler göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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