Goldman Sachs, Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini yüzde 10,5'e çıkardı

Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahmininin yukarı yönlü revize ederken 2022 yılı için beklentisini ise düşürdü.

EkoTürk'ün haberine göre Goldman Sachs, Türk ekonomisinin 3. çeyrekte 7,4 büyüdüğüne işaret eden verilerin ardından yayınladığı değerlendirmede, 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 9,5’ten yüzde 10,5’e çıkardı ve 2022 yılı için beklentisini yüzde 4,0’dan yüzde 3,5’e revize etti.

Yapılan değerlendirmede, “Türkiye’nin bugün açıklanan GSYH rakamları bize, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının ekonomik aktiviteyi ciddi şekilde etkilemesinin büyük olasılık olarak değerlendirildiği ortamda, önümüzdeki dönemdeki ekonomik aktivitenin hızı konusunda çok az şey söylüyor” denildi.