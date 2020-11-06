Goldman Sachs: Türkiye'nin döviz kuruna müdahaleleri bu yıl 100 milyar doları aştı

Goldman Sachs, Türkiye'nin bu yıl döviz piyasalarına müdahale etmek için 101 milyar dolar harcadığını açıkladı.

Goldman Sachs'tan Murat Unur tarafından müşterilere yazılan notta Eylül ayındaki müdahalelerin 6.4 milyar dolar tutarında olduğunu söyledi. Unur bu rakamın Ocak-Ağustos ortalaması olan 11.8 milyar doların altında olduğunu belirtti. Unur, ilgili tutarın azalmasına karşın "brüt döviz rezervlerinin miktarı olduğu göz önüne alındığında bizim görüşümüze göre hala oldukça büyük bir miktar olduğunu" da ifade etti.

Merkez Bankası ilgili adımlara ilişkin net bir veri yayımlamıyor. Goldman Sachs, bu rakama, Merkez Bankası'nin net dış varlıklarındaki gerçek ve beklenen değişimler arasındaki farkı hesaplayarak ulaştığını söyledi ve bu rakamlarda büyük bir belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.

Bankacılar da Merkez Bankası verilerinden yaptıkları hesaplamalarda 30 milyar doları 2019'da 100 milyar doları bu yıl olmak kamunun 130 milyar dolar civarında bir döviz arzı sağladığını hesaplıyor.

TL yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.