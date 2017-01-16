Goldman Sachs: TL değerinin yüzde 30 altında, Merkez Bankası faiz artırabilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Ocak'taki toplantısında tüm politika faizlerini 25'er baz puan, şubat toplantısında 50'şer baz puan, Mart toplantısındaysa 25'er baz puan artıracağını tahmin ediyor. Türk lirasının değerinin yüzde 30 altında işlem gördüğünü söyleyen Goldman Sachs'a göre kurun dengelenmesi için en az 200-250 baz puanlık faiz artışına ihtiyaç var.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Goldman Sachs analisti Clemens Grafe'nin kaleme aldığı rapordaki beklentilerin gerçekleşmesi halinde, gecelik likidite oranı yüzde 11'e, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 9.5'e ve 1 haftalık repo faiz oranı yüzde 9'a ulaşacak.

"Hâlâ getiri odaklı, ve dolayısıyla faiz oranları kullanılarak düzenlenebilir"

Grafe'ye göre, Türk lirasının değer kaybetmesine neden olan fon akımları "Hâlâ getiri odaklı, ve dolayısıyla faiz oranları kullanılarak düzenlenebilir" ve geçmiş davranışlar rehber olarak alınırsa, döviz kurunun istikrar kazanması için faiz oranları geçici olarak en az 200-250 baz puan artırılması gerekebilir.

Goldman, Türkiye'de çekirdek enflasyonun Aralık ayındaki yüzde 7.5 seviyesinden 2. çeyrek itibariyle yüzde 9'a yükseleceğini ve faiz oranlarının, "enflasyon 3. çeyrekte tekrar düşmeye başlayana kadar" yüzde 10'a yakın seyretmesi gerektiğini belirtti.

"Gerektiğinde hükümet yetkililerinin muhalefetine rağmen faiz artırabilir"

Grafe, 1 haftalık repo ihalesini son günlerde açmayarak Merkez Bankası'nın "Gerektiğinde hükümet yetkililerinin muhalefetine rağmen faiz artırabileceğini" gösterdiğini ifade etti.

Grafe, koridorun üst bandının yüzde 8.5'ten etkin olarak yüzde 10'a yükseldiğini kaydetti.

Goldman Sachs, GSYİH'nin yurtiçi talepteki zayıflamaya bağlı olarak 2017'de yüzde 1.8'e gerileyeceğini, cari açığın GSYİH'ye oranının "yüksek Petrol fiyatlarına rağmen" yüzde 3'e düşeceğini tahmin ediyor.