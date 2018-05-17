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Ekonomi

Goldman Sachs: Tesla devam edebilmek için iki yılda 10 milyar dolar bulmalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sach, Tesla’nın üretime devam edebilmesi için 2020 yılına kadar 10 milyar dolar sermaye toplaması gerektiğini duyurdu

17 Mayıs 2018 20:51

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sach, Tesla’nın üretime devam edebilmesi için 2020 yılına kadar 10 milyar dolar sermaye toplaması gerektiğini duyurdu.
Goldman Sach analisti David Tamberrino, Tesla’nın hisse fiyatlarının önümüzdeki altı ay içinde yüzde 31 düşerek 195 dolara gerileyeceğini öngördüğünü söyledi ve Tesla’nın i,htiacı olacağı öngörülen 10 milyar dolarlık sermayeyi  toplamak için şu öneride bulundu, “Bu sermaye işlemleri, yeni tahvil ihracı, değiştirilebilir tahviller ve hisse senedi de dahil olmak üzere çoklu yollar aracılığıyla finanse edilebilir.”
Yapılan öngörüye rağmen Musk, 2 mayıs’ta sermaye toplamayacağını söylemişti.
Tesla finansal yılın ilk çeyreğini, 2017 yılı sonundaki mal varlığı olan 3.4 milyar dolardan 2.7 milyar dolardan bitirirken, şirketin hisseleri yüzde 8.0 düştü.

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