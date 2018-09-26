Goldman Sachs: Petrol 70-80 dolar aralığında istikrar kazanabilir

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, İran\'a yönelik yaptırımların uygulamaya girmesinin Brent petrolünde fiyatı 82.5 dolar düzeyine çıkarabileceğini, ancak fiyatların bu düzeyin üzerine anlamlı bir yükseliş göstermesi için arzda beklentinin üzerinde bir düşüş olması gerektiğine dikkat çekti.

Yaptırımlara bağlı olarak İran\'ın petrol ihracatında düşüşün günde 1.4

milyon varil olmasını beklendiğine dukkat çekilen Goldman Sachs piyasa raporunda, bu arz kaybının diğer Petrol İhraçc Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile ve Rusya tarafından telafi

edileceği temel senaryosunun dü sürdüğü vurgulandı.

Yıl sonunda petrol fiyatının 70-80 dolar/varil aralığında istikrar kazanacağının öngörüldüğü belirtilen Goldman Sachs raporunda, jeopolitik gerilimler, güçlü petrol talep görünümü nedeniyle fiyatlar için riskin yukarı yönlü olduğuna da işaret edildi.