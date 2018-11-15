Goldman Sachs: OPEC üretimi kısarsa Brent 75 dolara döner

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Goldman Sachs\'ın emtia bölümü şefi Jeff Currie, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) Aralık ayında yapacağı toplantıda üretimi kısma yönünde karar alması durumunda, petrol fiyatlarının yeniden yükseleceğini söyledi.

CNBC\'ye konuşan Currie, \"Petrol piyasasında büyük olasılıkla aşağı yönlü hareketin sonuna yaklaşıyoruz. OPEC\'in üretimi kısması durumunda, Ocak ayının ilk çeyreğinde Brent petrolünde fiyat 75 dolar/varile geri döner\" dedi.

Currie ayrıca petrol fiyatlarını son 6 haftada 87 dolar/varil düzeylerinden 65 dolar/varil düzeylerine geldiğini; ancak, Haziran sonrasında yapılan üretim artışları ile piyasaya gelen 1.0 milyon varil/gün petrolün, söz konusu \"yüzde 20\'den fazla düşüşü haklı göstermek için yeterli olmadığını\" da vurguladı.