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Ekonomi

Goldman Sachs küresel tahvil getiri öngörülerini düşürdü

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Goldman Sachs, ABD ve Kanada gibi büyük ekonomiler için devlet tahvili getiri öngörülerini, zayıflayan ekonomik görünümü yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize etti

09 Ocak 2019 15:36

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Goldman Sachs, ABD ve Kanada gibi büyük ekonomiler için devlet tahvili getiri öngörülerini, zayıflayan ekonomik görünümü yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize etti.
Goldman Sachs analistleri, 10 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı için 2019 sonu getiri öngörüsünü 50 baz puan düşürerek yüzde 3.0\'e, Almanya 10 yıl vadeli devlet tahvilleri için yıl sonu getiri beklentisini 15 baz puan  düşürerek yüzde 0.65\'e çektiler.
Kanada\'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getirinin de 2019 sonunda, bir önceki öngörüye göre 60 baz puan düşüşle yüzde 2.40 olacağı belirtildi.
ABD\'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi dün yüzde 2.69 dolayında işlem görüyordu.
Goldman Sachs, Birleşik Krallık ve Japonya beklentilerini de düşürdü. Goldman Sachs, Birleşik Krallık 10 yıllık tahvillerinin getiri öngörüsünü 25 bazpuan düşüşle yüzde 1.85\'e çekerken, Japonya\'nın tahvil getirilerini de 12 bazpuan indirimle yüzde 0.1 düzeyine indirdi.
Goldman Sachs Stratejisti Praveen Korapaty, 10 yıllık tahvil getirilerinin, mevcut dönem için en yüksek noktayı gördüklerine inandıklarını vurguladı ve yılın sonuna doğru yeniden bir yükseliş olabileceğine işaret etti. Korapaty, önümüzdeki dönemde getirilerde yatay bir gelişme beklemelerine karşın, getiri eğrisinde tam bir yataylıktan söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

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