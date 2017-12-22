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Ekonomi

Goldman Sachs kriptopara birimi kuran ilk Wall Street bankası oluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Goldman Sachs piyasa hacmi 488 milyar dolar olan kriptoparalar için ayrı bir işlem birimi kuruyor

22 Aralık 2017 14:16

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Goldman Sachs piyasa hacmi 488 milyar dolar olan kriptoparalar için ayrı bir işlem birimi kuruyor. Bankanın planı birimin Haziran sonu itibariyle çalışmaya başlaması bekleniyor. Bu hamlesiyle Goldman Sachs dalgalı seyri sebebiyle şimdiye kadar büyük finans kuruluşlarının ilgi göstermediği kriptoparalar için pazar yaratan ilk büyük Wall Street bankası olacak.
Goldman Sachs Group Inc. bitcoin gibi kripto paraların ticareti için yeni bir masa kuruyor. Bankadan iki yetkiliye dayandırılan habere göre kriptopara biriminin güvenlik sorunları üzerine çalışmalar tamamlandığı takdirde Haziran sonu itibariyle faliyete geçmesi hedefleniyor.
Goldman Sachs bitcoin vadelilerinin sunulduğu Cboe Global Markets ve CME Group’tan da kriptopara satın alan birkaç büyük şirketten biriydi. Citigroup ve Bank of America “bekle ve gör” yaklaşımındaki diğer Wall Street bankalarıdan bazıları.

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