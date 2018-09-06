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Ekonomi

Goldman Sachs kripto para birimi kurma planını askıya aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – ABD merkezli çokuluslu yatırım şirketi Goldman Sachs, kripto para birimleri işlemleri birimi açma yönündeki planlarını şimdilik askıya aldı

06 Eylül 2018 14:12

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – ABD merkezli çokuluslu yatırım şirketi Goldman Sachs, kripto para birimleri işlemleri birimi açma yönündeki planlarını şimdilik askıya aldı.
Business Insider’da yer alan habere göre, “kripto para birimleri piyasaları için işlem gerçekleştiren ilk Wall Street şirketi” olmayı hedefleyen Goldman Sachs, kripto para birimleri sektörüne ilişkin halen düzenli bir regülasyon oluşturulmaması sebebiyle söz konusu planı şimdilik durdurdu.
Kripto para birimleri işlemleri birimi konusunda şirket bünyesinde kesin bir karara varılmazken, Business Insider’a göre şirket, önemli müşterilerinin kripto para birimlerini onların yerine bünyesinde tutup fiyatını takip edeceği yeni bir kripto para birimleri gözetim birimi oluşturmayı hedefliyor.
 

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