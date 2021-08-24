Goldman Sachs, Fed'in varlık alımlarını kasımda azaltmaya başlamasını bekliyor

Goldman Sachs ekonomistlerinin Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında varlık alımlarının azaltılmasının (tapering) başlayacağı beklentileri yükseldi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Goldman Sachs ekonomistlerinin ‘tapering’in Kasım ayında başlayacağına yönelik beklentileri yükseldi.

Kurumun kasım ayında varlık alımının azaltılmaya başlama ihtimali yüzde 25’ten yüzde 45’e yükseldi. Tapering’in aralık’ta başlama ihtimali ise yüzde 55’ten yüzde 35’e düştü.

Goldman’a göre Fed varlık alımlarını her ay 15 milyar dolar azaltacak. Kurumun 18 aralıktaki notunda Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına atıfta bulunularak “kasım ayında bu duyuru yapılırsa ve her ay 15 milyar dolarlık azaltım olursa Eylül 2022’de varlık alımları tamamen sona erer” yorumu yapıldı.

Piyasalarda da Fed’in varlık alımını ne zaman ve hangi hızda azaltmaya başlayacağı konusu yakından takip ediliyor. İstihdam piyasasındaki güçlenme, tapering’in yakında başlayacağı beklentisini artırsa da delta varyantı ve arz sıkıntılarının yarattığı belirsizlikle Fed’in bir süre daha beklemeyi tercih edebileceği de göz ardı edilmiyor.