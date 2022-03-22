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Ekonomi

Goldman Sachs, Fed’den 50 baz puan artış bekliyor

Ekonomistler Fed’in yılın 2. yarısındaki kalan 4 toplantıda faizleri 25’er baz puan artıracağını, 2023’ün ilk 9 ayında da 3 faiz artışı beklediklerini belirtti

22 Mart 2022 17:47

Goldman Sachs ekonomistleri Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün şahin tondaki açıklamaları sonrası faiz artış beklentilerinde değişikliğe gitti

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