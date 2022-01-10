Goldman Sachs, Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs Group'a göre Fed'in bu yıl faiz oranlarını büyük olasılıkla dört kez artıracak ve bilançosunu küçültmeye Temmuz ayında başlayacak.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayımladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve FOMC'nin 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.

Beklentiler Temmuz ayını gösteriyor

Hatzius, daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini Aralık ayından Temmuz ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.

Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşükmediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den Mart, Haziran ve Eylül'de faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna Aralık ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.