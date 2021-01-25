Goldman Sachs, dolar için 2021 tahminini açıkladı

Goldman Sachs, dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize ederek, yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte "Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği" uyarısında bulundu

Goldman Sachs Group Inc. 3 aylık piyasa tahmininde, "Türk Lirası’nın gücü, Döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir" ifadesini kullandı.

Banka, 3 aylık dolar/TL beklentisini 7,50’den 7’ye, 6 aylık beklentisini 7,75’den 7’ye, 12 aylık beklentisini ise 8’den 7,50’ye düşürdü.

Türk lirası, yılbaşından bu yana gelişmekte olan piyasalarda dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL Cuma günü 7,4170 seviyesinden kapanırken 6 Kasım'daki rekor düşüşten bu yana Türk Lirası yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.