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Ekonomi

Goldman Sachs: Çin piyasasında işlerimizi geliştiriyoruz

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Goldman Sachs Grubu Genel Müdürü David Salomon, Çin piyasasının Goldman Sachs için "dev fırsatlar" sunduğunu; fırsatları değerlendirip, bu piyasadaki işleri geliştirmeye odaklanmayı sürdüreceklerini söyledi

21 Haziran 2018 19:55

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Goldman Sachs Grubu Genel Müdürü David Salomon, Çin piyasasının Goldman Sachs için \"dev fırsatlar\" sunduğunu; fırsatları değerlendirip, bu piyasadaki işleri geliştirmeye odaklanmayı sürdüreceklerini söyledi.
David Salomon, Beijing\'de katıldığı bir etkinlikte, Çin\'de lider kadrosunun verdiği mesajların son derece açık olduğunu, Çin\'in piyasayı daha fazla dışa açmak istediğini vurguladı.
Salomon, Çin\'de piyasanın dışa açılması, hem ülkenin kendisine hem de yabancı işletmelere fırsatlar sunmaktadır diyerek, Çin\'in finans pazarının dışa açılmayı genişleteceğine inandığını söyledi ve bu nedenle Goldman Sachs olarak bu ülkedeki yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizdi.
David Salomon, ABD-Çin ilişkilerinin günümüzde dünyada en önemli ikili ilişkilerden olduğunu da belirterek, \"Ticaret savaşı, iki tarafa da fayda getirmeyecek, yapıcı bir çözüm paketi aranması iki tarafın çıkarlarına uygundur\" diye ekledi.

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