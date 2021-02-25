Goldman Sachs CEO'su: Evden çalışma yeni normal değil, düzeltilmesi gereken anormallik

Pandemi sürecinde birçok şirketin kısıtlamalara rağmen hayatını sürdürebilmesini sağlayan evden çalışma sürecinin salgın sonrasında da kalıcılığı tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Goldman Sachs CEO'su David Solomon, evden çalışma hususunu 'yeni normal' değil; 'düzeltilmesi gereken bir anormallik' olarak tanımladı.

Solomon, "Ofis dışından çalışma bizim için ideal değil ve bunu yeni normal olarak görmüyoruz. Bu bize göre yakın zamanda düzeltilmesi gereken bir anormallik" ifadelerini kullandı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre yönetici, ABD'de aşılama hızının ilk çeyrekte tahminlerden biraz yavaş olduğunu da belirtirken, "Ek hükümet teşvikleri ve altyapı için potensiyel bir düzenleme dikkate alındığında ekonomik toparlanma için güçlü bir kuyruk rüzgarı olacağını düşünüyoruz" yorumu da yaptı.