Goldman Sachs: Altın fiyatı 2 bin 300 dolara ulaşacak

Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarının gelecek on iki aylık dönemde 2 bin 300 dolara ulaşacağını öngördü.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Business Insider'da yer alan habere göre Goldman Sachs, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konumu üzerindeki yükseliş endişeleri nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde 2 bin 300 dolara ulaşmasını bekliyor. Bankadaki analistler, altındaki yükselişte, yükselen jeopolitik gerilimler, ABD'de artan siyasi ve sosyal belirsizlik ve Covid-19'un ikinci dalgasının etkili olacağını bildirdi.