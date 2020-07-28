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Ekonomi

Goldman Sachs: Altın fiyatı 2 bin 300 dolara ulaşacak

28 Temmuz 2020 20:53

Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarının gelecek on iki aylık dönemde 2 bin 300 dolara ulaşacağını öngördü.

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