Goldman Sachs: ABD ekonomik büyüme hızı şu an olabildiğinin en iyisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran (DHA) – Goldman Sachs Baş Ekonomisti, ABD’nin ekonomik büyümesinin şu anki durumundan itibaren yavaşlayacağı uyarısı yaptı.

Goldman Sachs’in ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) takip modellemesi yüzde 3.7 artarken, son iş ve üretim verileri de beklentiyi aştı. Mayıs işe alma raporu tarımdışı istihdam verilerinde 223 bin artış olduğunu belirtirken, son beş yılın en düşüğü olmak üzere işsizlik oranı da yüzde 3.75 düştü.

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, yayınlanan bir araştırma raporunda finansal teşviklerin kazandırdığı hız ve iyi parasal durumların, ABD ekonomik büyüme hızını arttırabildiği kadar arttırdığını belirtti.

Hatzius, raporda şunu vurguladı:

“Şu anki hızın olabildiğinin en iyisi olduğunu çünkü bu noktadan sonra finansal durumların daha olumsuza dönüşeceğini düşünüyoruz.”