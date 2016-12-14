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Ekonomi

Goldman: Faizdeki hareket Türkiye hisseleri için aşağı yönlü risk

Dövize bağlı maliyet ve borç enflasyonu, krediler ve tüketimde yavaşlama, turizmde kademeli iyileşme gibi olası gelişmeler 2017'de hisse bazlı performansta etkili olabilir

14 Aralık 2016 21:21

Standard Chartered Bank icra direktörü Koichi Yoshikawa'ya göre, dolar yılın son haftalarında yen karşısında 118.50, euro karşısında 1.05 seviyesine kadar güçlenecek.

Yoshikawa'ya göre dolar euro karşısında 1 seviyesine yönelebilir.

Dolardaki düzeltme hareketinin 2017 yılı başlarında olacağını belirten Yoshikawa, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar volatilitede artış olacağını öngörüyor. Yoshikawa'ya göre dolar/yen paritesinin 112 seviyesine kadar gerilemesi için yeterli alan var.

Yoshikawa, Fed'in Çarşamba günü faiz artırımına gideceğini, dikkatlerin ise gelecek yılki artırım sürecinin hızı ve kapsamında olacağını belirtti. Yoshikawa'ya göre Fed'in bir önceki toplantıya göre daha güvercin bir tavır benimsemesi riski bulunurken, daha şahin bir tutum sergilemesi ihtimali bulunmuyor.

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