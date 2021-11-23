Golden State Warriors'ta Klay Thompson, parkelere dönüyor

Golden State Warriors'ın All-Star şutörü Klay Thompson, uzun süren sakatlığının ardından parkelere dönüyor.

2019 NBA Finalleri'nde çapraz bağından sakatlandıktan sonra Kasım 2020'de aşil tendonunu kopartan Golden State Warriors'ın şutörü Klay Thompson, 5'e 5 antrenmanlara başladı.

Yaklaşık olarak bir ay sonra sahalara dönmesi beklenen yıldız oyuncu için 20 Aralık'ta oynanacak Sacramento Kings veya 23 Aralık'taki Memphis Grizzlies maçları hedef koyuldu. Thompson'ın takımına döndükten sonra ise kısıtlamalarla sahada kalması bekleniyor. 31 yaşındaki Amerikalı şutörün maç başına 18-22 dakika süre alması bekleniyor.

Golden State Warriors, bu sezon Stenhep Curry'nin önderliğinde 17 maçta 15 galibiyet alarak lig lideri konumunda bulunuyor.