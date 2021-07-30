"Golden Slam" rüyası sona erdi: Zverev'e kaybeden Novak Djokovic, Tokyo 2020'ye veda etti

Tokyo'da büyük bir sürpriz yaşandı! Erkekler tenisinin dünya 1 numarası Novak Djokovic, ilk seti 6-1 kazandığı maçta Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek hem altın madalyayı hem de "Golden Slam"i kaçırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tek erkekler tenisinde Novak Djokovic ile Alexander Zverev yarı finalde karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk 3 Grand Slam’ini kazanarak Olimpiyat yılında ‘Golden Slam’e yürümek isteyen Djokovic, ilk seti 6-1 kazandığı maçta büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Dünyanın 1 numarası altın madalya için en büyük favori olarak gösterilmesine rağmen maçın son iki setinde Alman rakibine karşı varlık gösteremedi.

Zverev, ikinci seti 6-3 kazanıp mücadeleyi son sete taşıdı. Son sette ise Djokovic ilk iki servisini kırdırınca oyundan koptu. Zverev, Sırp hareketini son sette de 6-1 ile geçerek maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Djokovic kariyerinin hem ilk olimpiyat altın madalyasını hem de erkekler tenisinde daha önce başarılamayan "Golden Slam" hayallerine veda etti. (Golden Slam, bir yıl içerisinde dört grand slam ve olimpiyat madalyası kazanılmasına deniliyor.)