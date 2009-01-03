Bu yıl birçok ülkede kış çok sert geçiyor. Sıcaklıklar eksiye düşünce göldeki kurbağa bile dondu.



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Verl kentinde küçük bir gölet donunca, sudaki bir kurbağa da göl yüzeyine yapışık şekilde donuverdi.



Avrupa ve Almanya'da bu yıl kış çok sert geçiyor. Sıcaklıklar genellikle eksinin altında gösteriyor.



Rusya ise Ukrayna ile doğal gaz krizi yaşadığı için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesi doğal gazdan mahrum kalabilir. Avrupa ülkeleri krizin bir an önce sona ermesi için Rusya ve Ukrayna'ya baskı yapıyor.