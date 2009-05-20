Göldeki ışık polisi alarma geçirdi

Adana'da Baraj Gölü içerisindeki ışık nedeniyle gölde dalgıçlarca arama yapıldı, ancak, sonuç elde edilemedi.



Seyhan Baraj Gölü'nün Karslı Köyü sınırları içerisindeki bölümünde suya devrilen bir ağacın göl içerisindeki bölümünde yaklaşık bir saat ışık gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.



Polis ve itfaiye ekipleri, göl kıyısında yaptıkları araştırmada sonuç elde edemeyince, Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polisi çağrıldı. Dalgıç polis ekipleri de bir bilguya ulaşamadı.



Yetkililer söz konusu ışığın, bölgede kaçak avlanma yapan dalgıçların feneri olabileceğini bildirdi.

