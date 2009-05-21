Göldeki ışığın sırrı!

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde görülen ve polisi alarma geçiren esrarengiz ışığın sırrı çözüldü.



Seyhan Baraj Gölü'nün Karslı Mahallesi Adana Numune Hastanesi Seyhan Araştırma ve Uygulama Merkezi civarında suya devrilen bir ağacın göl içerisindeki bölümünde sabit yanan ışık gören vatandaşlar, göle araç düştüğünü sanıp, 155'i arayarak polise haber verdi.



Olay yerine gelen 15'e yakın karakol ve asayiş ekibi, çevrede bir süre araştırma yaptı, ancak ışığın kaynağını belirleyemedi.



Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur arama kurtarma ekibi de sevk edildi. Kıyıdan yaklaşık 8-10 metre uzaklıktaki ışık bir süre sonra söndü.



Göle araç düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Büro Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. 3 dalgıç polis, suya girerek ışığın geldiği bölgede arama yaptı. Dalgıç polisler, ışığı gören görgü tanıkları ve polislerin yönlendirmesiyle, kıyıdan uzaklaşarak araştırmayı sürdürdü.



45 dakika süren arama sonunda gölde herhangi bir araca rastlanmadı, ancak, bir cep telefonu bulundu. 3 metre derinlikte bulunan cep telefonu karakol ekiplerine teslim edildi.

