Gölde yüzerken külçe altın buldu, polise teslim etti!

Almanya'da bir genç kadın, tatile gittiği Bavyera eyaletindeki Koenigssee Gölü'nde bulduğu 16 bin euro (yaklaşık 50 bin TL) değerindeki 500 gramlık külçe altını polislere teslim etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre polis, dalgıçlar eşliğinde bölgede arama yaptı ancak başka altın bulunamadı.

Almanya'nın Avusturya sınırına çok yakın bölgede bulunan altın, gölde "Nazi altınları" bulunduğu söylentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yetkililerse külçenin Nazi dönemine ait olmadığını açıkladı.

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında ülkedeki altınları yurtdışına kaçırıp bilinmeyen bir yere gömdüğüne dair iddialar var.

Farklı komplo teorileri var olsa da, bu Nazi altınları bulunamadı.