Gölde kaybolduktan günler sonra cesedine ulaşılan oyuncu Naya Rivera'nın ölüm nedeni belirlendi

Oğluyla birlikte çıktığı göl gezintisinde kaybolan ve günler sonra cesedine ulaşılan Glee yıldızı oyuncu Naya Rivera'nın otopsi raporu çıktı. Rivera'nın ölüm nedeni 'boğulma' olarak belirlendi.

Oğluyla çıktığı göl gezintisinden sonra kıyıda oğlunun tek başına bulunmasıyla Rivera için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında cesedine ulaşıldı. Oyuncunun otopsi raporu çıktığında ölüm nedeninin boğulma olduğu belirtildi. Otopsi raporunda, Rivera'nın herhangi bir darbe almadığı ya da herhangi bir hastalık kaynaklı ölmediği belirtildi.

Raporda Rivera'nın ölümünde herhangi bir uyuşturucu ya da alkol izine rastlanmadığı da belirtildi.

33 yaşındaki oyuncu California'da oğluyla birlikte gölde tekneyle açılmıştı. 4 yaşındaki oğlu teknede uyurken bulunmuş Rivera için ise arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Rivera'nın cesedi günler sonra bulundu.