T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölde cesedi bulunan Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu

14 Eylül 2020 00:27

Oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte 8 Temmuz'da California'daki Piru gölüne giden ve 13 Temmuz'da da cesedi bulunan Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera'nın otopsi raporu tamamlandı.

ETİKETLER

Naya RiveraNaya Rivera ölümü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24