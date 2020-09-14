Gölde cesedi bulunan Naya Rivera'nın ölüm nedeni belli oldu

NTV'de yer alan habere göre; polisin raporuna göre; göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti. Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.

Resmi rapora göre, Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili ciddi bir sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Genç kadının vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi.

Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günlerinde sinüs enfeksiyonunu tedavi etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda; oyuncunun haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.

Teknede yapılan araştırmada; Rivera'nın cep telefonu, kimlik belgesi ve içinde pembe bir sıvı yer alan şırıngalar da bulundu. Ayrıca amfetamin içeren reçete fişi, biri boş diğeri açık ve yarıdan fazlası dolu alkol kutusu da oyuncunun kiraladığı teknede bulunanlar arasında.

Oyuncunun toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılayıcı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.