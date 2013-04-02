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Ekonomi

Goldaş iflas etti!

Türkiye'nin halka açılan ilk mücevherat firması olan Goldaş Kuyumculuk, Commerzbank International ile devam eden davada mahkemenin şirketin iflasına karar verdiğini duyurdu.

02 Nisan 2013 18:14


Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.

Türkiye ’nin halka açılan ilk mücevherat firması olan Goldaş Kuyumculuk, Commerzbank International ile devam eden davada mahkemenin şirketin iflasına karar verdiğini duyurdu. Goldaş tarafından Kaluyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “The Bank Of Nova Scotia ile Şirketimiz arasında süregelen davada yargılama süreci devam etmekte olup, bir sonraki duruşma 07.05.2013 tarihinde yapılacaktır. Commerzbank International SA ile Şirketimiz arasında süregelen davada ise Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi bugün yapılan duruşmada, Şirketimizin İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yargılama süreci devam eden iflas erteleme davasına ilişkin mahkemenin nihai kararını bekletici mesele yapmaksızın şirketimizin iflasına karar vermiştir. Söz konusu karar süresi içerisinde temyiz edilecektir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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