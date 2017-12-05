Gölcük'te kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nda eşsiz manzaralar oluştu.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, sabah saatlerinde yağan kar ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte eşsiz manzaralar oluştu. Soğuk havaya rağmen tabiat parkını ziyaret edenler, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Sakinlik ve temiz havanın hakim olduğu Gölcük\'te ziyaretçiler, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.



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