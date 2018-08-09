Gölcük'te 25 bungalov yapıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'daki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nda, ormanlık alandaki boş bölümlere 25 bungalov yapıldı. Evlerin yalnızca dekorasyon ve boya işlerinin kaldığı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi\'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017\'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu\'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi. Tepkilerin ardından ihale, 2 Ocak 2018 tarihinde Bolu Belediyesi encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra belediye encümeni tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında, Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı\'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda, bungalov evlerin yapımına başlandı.

25 BUNGALOV YAPILDI

Piknik alanlarının arkasındaki ormanlık alanda bulunan boş bölümlerde, 25 bungalov yapıldı. Evler, taş kalıplar üzerine oturtuldu. Evlerin dekorasyon ve boya işlerinin kaldığı, 1 ay içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, projenin ortaya çıkmasının ardından Gölcük\'te doğa katliamı yapılacağı yönündeki iddiaları şöyle yanıtlamıştı:

\"Tabiata bu kadar sahip çıkan bir belediyeyi, tabiatı yok ediyor diye linç etmeye kalkmak, edebe aykırıdır. Dünyanın en gelişmiş ülkesi İsviçre. Bu ülkedeki gölleri araştırın ve bakın. Bizim kadar tabiata saygılı başka bir yer göremezsiniz. En gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Tabiata bu kadar saygılı davranan bir belediyeyi linç etmeye kalkıp, ülke meselesi haline getirmek ki öyle oldu, el insaf diyoruz. Edep yahu diyorsun. Biz birlikteliği sağlarsak içimizdeki bu pislik parçalarını temizlemek de bize düşer.\"



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