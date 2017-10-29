Gölcükspor-Tire 1922 Spor: 1-1

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

STAT: Şehir

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Barış Akdağ (xx), Mustafa Tosun (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Furkan (xx), Erdem (xx), Yunus (xx), Ömer Faruk (xx), Bahattin (xx) (Dk.69 Ahmet xx), Sedat (xx) (Dk.80 Oktay), Berke (xx), Cenk Cengiz (xx)(Dk.80 Cihan), Selim (xx), Devrim (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Ufuk (xx), Furkan (xx)(Dk.68 Ersin xx), Nihat (xx), Sefa (xx), Gökhan (xx), Orkun (xx), Kemal (xx), Mümin Talip (xx), Veysel (x)(Dk.46 Hasan xx), Mümin Aysever (xx)(Dk.80 Sergen )

GOL: Dk.44 Devrim (Gölcükspor), Dk.51 (Penaltı) Gökhan (Tire 1922 Spor)

SARI KART: Ömer Faruk, Furkan, Sedat (Gölcükspor), Nihat, Furkan (Tire 1922 Spor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Gölcükspor sahasında Tire 1922 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

12\'nci dakikada Bahattin\'in ceza sahasının hemen önünde çektiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

42\'nci dakikada Kemal\'in ceza sahası önünden çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

44\'ncü dakikada korner atışında Devrim topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

51\'nci dakikada Cenk Cengiz rakibine yaptığı hareket nedeniyle penaltıya neden oldu. Gökhan penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

68\'inci dakikada Sedat\'ın şutunda kaleci Fatih golü önledi.

Karşılaşma 1-1 sone erdi.

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