T24 LogoT24 Logo
Spor

Gölcükspor-Tire 1922 Spor: 1-1

Gölcükspor-Tire 1922 Spor: 1-1 Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Barış Akdağ (xx), Mustafa Tosun (xx) GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Furkan (xx), Erdem (xx), Yunus (xx), Ömer Faruk (xx), Bahattin (xx) (Dk

29 Ekim 2017 20:46

Gölcükspor-Tire 1922 Spor: 1-1

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

STAT: Şehir

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Barış Akdağ (xx), Mustafa Tosun (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Furkan (xx), Erdem (xx), Yunus (xx), Ömer Faruk (xx), Bahattin (xx) (Dk.69 Ahmet xx), Sedat (xx) (Dk.80 Oktay), Berke (xx), Cenk Cengiz (xx)(Dk.80 Cihan), Selim (xx), Devrim (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Ufuk (xx), Furkan (xx)(Dk.68 Ersin xx), Nihat (xx), Sefa (xx), Gökhan (xx), Orkun (xx), Kemal (xx), Mümin Talip (xx), Veysel (x)(Dk.46 Hasan xx), Mümin Aysever (xx)(Dk.80 Sergen )

GOL: Dk.44 Devrim (Gölcükspor), Dk.51 (Penaltı) Gökhan (Tire 1922 Spor)

SARI KART: Ömer Faruk, Furkan, Sedat (Gölcükspor), Nihat, Furkan (Tire 1922 Spor)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta Gölcükspor sahasında Tire 1922 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

12\'nci dakikada Bahattin\'in ceza sahasının hemen önünde çektiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

42\'nci dakikada Kemal\'in ceza sahası önünden çektiği şutta kaleci gole izin vermedi.

44\'ncü dakikada korner atışında Devrim topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

51\'nci dakikada Cenk Cengiz rakibine yaptığı hareket nedeniyle penaltıya neden oldu. Gökhan penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

68\'inci dakikada Sedat\'ın şutunda kaleci Fatih golü önledi.

Karşılaşma 1-1 sone erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GölcüksporTireSporGÜLEZERGÖLCÜKKocaeli DHA STATMehmetKözcüBarış AkdağMustafa TosunFurkanErdemYunusFarukBahattinDkAhmetSedatOktay BerkeCenk CengizCihan SelimDevrimSPOR FatihUfukErsinNihatSefa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24