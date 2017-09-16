Gölcükspor-Ergene Velimeşespor:2-1

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)

STAT: Gölcük Şehir Stadı

HAKEMLER: Efe Soysal (xxx), Tansu Doğan Yılmaz (xxx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xxx), Niyazi Aykan Ceylan (xxx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas Türengül (xxx), Yunus Özdemir (xxx), Ömer Faruk Boz (xxx), (Dk 79 Ahmet Kutluer x), Bahattin Saral (xxx), (Dk 61 Furkan xx), Sedat Cengiz (xx), (Dk 83 Cenk Cengiz x), Berke Bıyık (xxx), Selim Dedekoç (xxx), Onur Özcan (xxx), Emre Oral (xxx), Cihan İlme (xxx), Devrim Aksungur (xxx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan Kırıcı (xx), Selçuk Baştürk (xx), Caner Karuk (xx), İbrahim Fatih Dilek (xx), (Dk. 79 Metehan x), İsa Taşdemir (xx), (Dk. 52 Sercan xx), Serhat Maden (xx), İlker Ataseven (xx), İlhan Aslanoğlu (xx), (Dk 71 Onat xx), Emre Karadağ (xx), Bahtiyar Yıldırım (xx), Halil İbrahim Yazğılı (xx)

GOLLER: Dk.18 Berke, Dk.70 Ömer (Gölcükspor) Dk.88 Selçuk (Ergene Velimeşespor)

SARI KARTLAR: Cihan, Selim, İlyas Türengül (Gölcükspor), İlker, Sercan, Metehan, (Ergen Velimeşespor)

Spor Toto 3 Lig 2. Grupta mücadele eden Gölcükspor kendi evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor karşısında maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

14\'uncu dakikada misafir takım atağında ceza sahası içerisinde bulunan İbrahim kafayı vurdu defansa çarparak korner, korner atışında yine İbrahim kafayı vurdu az farkla direğin yanında dışarı çıktı.

18\'ıncı dakikada Berke kaleciyi çalımladı ve topu boş kaleye gönderdi 1-0

48\'ıncı dakikada Gölcükspor atağında Berke’nin ceza sahasını da düşürülmesine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kaptan Sedat kullanırken kaleci Erhan kurtardı. Gölcükspor penaltıyı değerlendiremedi.

70\'ıncı dakikada Gölcükspor atağında topla buluşan Berke ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer topu kalecinin yanında ağlara gönderdi 2-0

88\'ıncı dakikada Ergene Velimeşespor serbest atışı kullandı. Ceza sahasına yapılan ortada topa ceza sahası önünde Selçuk kafayı vurdu. Gölcükspor ağlarında buluştu 2-1

Bu dakikadan sonra her iki takımın ataklarında başka gol olmayınca Gölcükspor ilk galibiyetini aldı.

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