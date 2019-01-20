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Gölcükspor- Diyarbekirspor: 2-0

Soner GÜLEZER / GÖLCÜK-KOCAELİ,(DHA) STAT:  Gölcük Şehir HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx),  Hüseyin Otyakmaz (xxx) GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir Gezer (xxx), Sedat Cengiz (xxx), Erdem (xxx), Uğur Erk (xxx), Rıdvan Aykan

20 Ocak 2019 19:52

Soner GÜLEZER / GÖLCÜK-KOCAELİ,(DHA)

STAT:  Gölcük Şehir
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx),  Hüseyin Otyakmaz (xxx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir Gezer (xxx), Sedat Cengiz (xxx), Erdem (xxx), Uğur Erk (xxx), Rıdvan Aykan (xxx), Selim (xxx), Onur (xxx), Ömer Faruk (xxx)(Dk. 73 Furkan xx), Uğur Uğur (xx)(Dk. 67 Ali Göçmen xx), İsmail (xxx)(Dk. 84 İbrahim)
DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx) - Fikret (xx), Osman (xx)(Dk. 78 Vedat x), Emre (xx), Gökhan (xx), Salih (xx)(Dk. 46 Sedat xx), Taner (xx), Serdar Ümit (xx), Aykut (xx), Mustafa (xx)(Dk. 54 Serhat xx), Aytaç Deniz (xx)
GOL: Dk. 40 Onur, Dk. 47 Sedat (Gölcükspor)
SARI KART: Ömer Faruk, Sedat (Gölcükspor) - Sedat (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un 18\'inci haftasında Gölcükspor sahasıda Diyarbekirspor\'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40\'ıncı dakikada Onur ve 47\'nci dakikada Sedat attı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 21\'e yükseltirken, Diyarbekirspor ise 25 puanda kaldı.

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