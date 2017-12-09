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Spor

Gölcükspor-Anadolu Bağcılarspor: 0-0

Gölcükspor-Anadolu Bağcılarspor: 0-0 Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Kenan Özcan (xx), Okan Gürdiş (xx) GÖLCÜKSPOR: Sercan (xx) - Furkan Öztürk (xx)(Dk

09 Aralık 2017 19:05

Gölcükspor-Anadolu Bağcılarspor: 0-0
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)
STAT: Şehir
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Kenan Özcan (xx), Okan Gürdiş (xx)
GÖLCÜKSPOR: Sercan (xx) - Furkan Öztürk (xx)(Dk.84 Aydın), Furkan Sakı (xx), Yunus (xx)(Dk.71 Ahmet Özder x), Sedat (xx), Ahmet Kutluer (xx)(Dk.71 Ömer Faruk x), Berke (xx), Oktay (xx), Onur (xx), Murat (xx), Devrim (xx)
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak (xx) - Bertuğ (xx)(Dk.64 Salih x), Hüseyin (xx), Furkan (xx), Recep (xx), Halil İbrahim (xx), Abdulsamet (xx)(Dk.83 Özcan), Gökhan (xx), Güney (xx), Sezer (xx), Murat Batuhan (x)(Dk.45 Berat x)
GOL: Yok
KIRMIZI KART: Dk.73 Onur (Gölcükspor), Dk. 90 Furkan (Anadolu Bağcılarspor)
SARI KART: Sedat, Berke, Onur (Gölcükspor), Furkan, Halil İbrahim, Abdulsamet (Anadolu Bağcılarspor)

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Gölcükspor sahasında Anadolu Bağcılarspor ile 0-0 berabere kaldı. Futbolcular karşılaşmaya \'Kudüs kırmızı çizgimizdir\' yazılı pankartla çıktı.
52\'nci dakikada kullanılan faul atışını Sedat kullandı, arka direkte bulunan Oktay\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
73\'üncü dakikada Onur Özcan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
76\'ncı dakikada Berke\'nin şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
89\'uncu dakikada ceza sahası önünde Oktay\'ı düşüren Furkan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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