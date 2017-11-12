Gölcükspor - Turgutluspor: 2-5

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)-

STAT: Şehir

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Fettah Yiğit (xx), Samet Özkul (xx),

GÖLCÜKSPOR: İlyas (x) - Yunus (x), Ömer (x), Bahattin (x), Sedat (x) (Dk.46 Oktay xx), Berke (x) (Dk.18 Ahmet xx), Cenk (x), Selim (x), Onur (x), Emre (x)(Dk.36 Furkan x), Devrim (x)

TURGUTLUSPOR: Ömer (xxx) - Yaşar (xxx), Efşan (xxx), Kadir (xxx) (Dk.81 Necati), Abdullah (xxx), Fatih (xxx) (Dk.90 Rıdvan), Aziz (xxxx), Ramazan (xxx), Muhammed (xxx), Emre (xxx), Oğuz (xxx)

GOL: Dk.25 Ahmet, Dk.73 Oktay (Gölcükspor), Dk.4 Yaşar, Dk.28,45, 90+2 Aziz, Dk.79 Emre (Turgutluspor)

KIRMIZI KART: Dk.83 İlyas (Gölcükspor)

SARI KART: Oğuz, Fatih, Yaşar (Turgutluspor)

TFF 3\'inci Lig 2\'nci Grup\'ta Gölcükspor sahasında Turgutluspor\'a 5-2 yenildi.

4\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Yaşar düzgün bir vuruş topu ağlara gönderdi: 0-1.

25\'inci dakikada Ahmet rakip takımın savunması geçip topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

28\'inci dakikada defansın geri dönmesi iyi değerlendiren Aziz ceza sahasından topu ağlara gönderdi: 1-2.

45\'inci dakikada Yaşar\'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu Aziz ağlara gönderdi: 1-3

73\'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oktay yerden köşeye güzel vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

79\'uncu dakikada ceza sahasının hemen önünde serbest vuruşu kullanan Emre güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

83\'üncü dakikada futbolcular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle oyun durdu. Gölcükspor kalecisi İlyas kırmızı kart gördü.

90+2\'de Aziz kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-5.

Karşılaşma Turgutluspor\'un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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