Gölcükspor - Kayseri Erciyesspor: 9-1

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

STAT: Şehir

HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Fatih Deveci (xx)

GÖLCÜKSPOR: Sercan (xxx) - Furkan Sakı (xxx)(Dk.54 Atakan xx), Selim (xxx), İbrahim (xxx), Devrim (xxx), Murat (xxx), Furkan (xxx)(Dk.65 Ahmet xx), Ömer Faruk (xx)(Dk.46 Cenk xx), Berke (xxxx), Sedat (xxx), Oktay (xxxx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x) - Halil (x), Batuhan (x)(Dk.57 Muaz x), Osman (x), İzzet (x), Yakup (xx), Emre Tunahan (x), Göktuğ (xx)(Dk. 89 Emre Duvar), Yusuf (x), Selim Başev (x), Kürşat (x)(Dk.69 Murat x)

GOL: Dk.8, 67, 77 ve 90+1 Berke, Dk.24 Furkan, Dk.33, 69 ve 81 Oktay, Dk.51 Sedat (Gölcükspor), Dk.6 Selim Başev (Kayseri Erciyes)

SARI KART: Emre Tunahan (Kayseri Erciyesspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Gölcükspor, sahasında konuk ettiği Kayseri Erciyesspor\'u 9-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikada konuk ekip atağında Kürşat\'ın pasında ceza sahası içinde buluşan Selim Başev\'in şutunda top filelere gitti: 0-1.

8\'inci dakikada Sedat\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berke\'nin şutunda top kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1.

24\'üncü dakikada Sedat pasını ceza sahası içinde müsait durumdaki Furkan\'a aktardı. Furkan\'ın plase vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

33\'üncü dakikada orta sahadan aldığı pasla Oktay tek başına ceza sahasına girer girmez vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 3-1.

51\'inci dakikada Sedat ceza sahası dışından sol çaprazdan aşırttığı top direk filelere gitti: 4-1.

67\'nci dakikada Berke ceza sahasına girer girmez sert şutunda topu ağlara gönderdi: 5-1.

69\'uncu dakikada Oktay ceza sahasında çektiği şut ile ağları havalandırdı: 6-1.

77\'nci dakikada Berke\'nin topu ağlara gönderdi: 7-1.

81\'inci dakikada Oktay ceza sahasından çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu: 8-1.

90+1. dakikada Sedat\'ın ortasında yükselen Berke kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 9-1.

Karşılaşma Gölcükspor\'un 9-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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