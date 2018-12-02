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Spor

Gölcükspor - Bucaspor: 1-1

Erol KAÇMAZ / GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA) STAT: İhsaniye HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Önder Çalış (xx) GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xxx), Erdem (xxx), Selim (xx), Onur (xxx), Furkan (xx), Uğur (xxx) (Dk

02 Aralık 2018 18:53

Erol KAÇMAZ / GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)

STAT: İhsaniye
HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Önder Çalış (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xxx), Erdem (xxx), Selim (xx), Onur (xxx), Furkan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 82 Sercan), Rıdvan (xx), Ali (xx), Barış (xx) (Dk. 90 Batuhan Boyoğlu), İsmail (xx) (Dk. 68 Yusuf xx)
BUCASPOR: Yunus Emre (xxx) - Hakkıcan (xx), Doğan (xx), Sabahattin (xxx), Butuhan Uğurdil (xxx), Saruhan (xxx), Özcan (xx), Oğuz (xx) (Dk. 90 Furkan), Cuma (xx) (Dk. 56 Enes xx), Devrim (xx) (Dk. 69 Çağlayan xx), Hasan (xx)
GOLLER: Dk. 75 Uğur (Gölcükspor) - Dk. 67 Saruhan (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Barış (Gölcükspor) - Hakkıcan, Enes, Yunus Emre (Bucaspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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