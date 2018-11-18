Gölcükspor - 24 Erzincanspor: 2-1

Erol KAÇMAZ / GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)
STAT: İhsaniye
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Sabri Üstünel (xx), Alperen Aksu (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xxx), İbrahim (x)(Dk.18 Erdem xxx), Selim (xxx), Onur (xxx), Furkan (xxx), Uğur (xxx), Rıdvan (xxx), Ali (xxx)(Dk. 86 Ömer), Barış (xxx)(Dk. 89 Yusuf), İsmail (xxx)
24 ERZİNCANSPOR: Osman Mert (xx) - Mert Ilıman (xx), Volkan (xx) (Dk. 85 Burak Turan xx), Burak Öksüz (xx), Gökhan (x), Sedat (xx)(Dk. 87 Eser), Erdi (xx), Arda (xx), Sefa (xx), Ali (xxx), Muhammed Enes (xx)(Dk. 75 Mert Türkileri x)
GOLLER: Dk. 29 Barış, Dk. 82 Uğur (Gölcükspor), Dk. 90+5 Ali (24 Erzincanspor)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Gökhan (24 Erzincanspor)
SARI KART: Uğur (Gölcükspor), Gökhan, Sedat (Erzincanspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Gölcükspor sahasında 24 Erzincanspor\'u 2-1 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)