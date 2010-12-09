Gölcüklü'nün babası da kansermiş

T24



Muamma sürüyor



Eski eş bekleniyor

İki haftadır yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle yoğun bakımda yatan ve beyin ölümünün gerçekleştiği konuşulan Ceyla Gölcüklü’nün babası Şadan Şevket Gölcüklü’nün de kanser olduğu yakınları tarafından aktarıldı. Baba Gölcüklü, bu hastalık yüzünden 2001 yılında hayatını kaybetti. Bu kayıptan çok etkilenen Ceyla Gölcüklü, sağlıklı yaşamayı bir takıntı haline getirdi. Başı ağrıdığında bile evhamlanan ve doktora koşan genç kadının bir başka takıntısı da kilo almaktı. Bu nedenle sürekli rejim yapan Gölcüklü, geçtiğimiz haziran ayında karnında beliren şişlik ve yaşadığı hazımsızlık nedeniyle bir detoks merkezinin yolunu tuttu. 38 yaşındaki Gölcüklü, burada “Lavman” adı verilen yöntemle bağırsaklarını temizletti. Aslında pankreas kanserine yakalandığını ise temmuz sonunda öğrendi. Bir sabah karnında şiddetli ağrılarla uyandı ve apar topar hastaneye gitti. Çekilen MR sonucunda da pankreas kanseri teşhisi kondu. Bunun üzerine farklı doktorlara da görünmek için Amerika’ya giden Ceyla Gölcüklü, aldığı “Yapılacak çok fazla şey yok, hastalık son safhasında” yanıtıyla tekrar Türkiye’ye döndü ve tedavisine burada devam etti. İki haftadır yoğun bakımda yatan Gölcüklü’nün geçtiğimiz gün de beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.Ceyla Gölcüklü’nün son durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Amerikan Hastanesi’nde yatan Gölcüklü’nün beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam ünitesinin fişinin de dün çekildiği öne sürülüyor. Ancak genç kadının yakınları ve hastane çalışanları, konuyla ilgili açıklama yapmaya yanaşmıyor. İddiaya göre ailesinin bu konuda açıklama yapılmasını istememesi nedeniyle başhekimlik bir iç yazışmayla hastane personeline konuşma yasağı getirdi. Ve bu sıkıyönetim, doktorlara kadar ulaştı.Ceyla Gölcüklü ile aynı hastane odasında kalan bir hastanın yakını, gazetecilere Gölcüklü’nün beyin ölümünün gerçekleştiğini, ancak helallik istediği eski eşi Shery Şahnavaz’ın gelmesi beklendiği için yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmediğini söyledi.