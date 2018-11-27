Gölcüklü öğrenciler okulun bahçesinde tezgah açtı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesindeki Saraylı İlkokulu\'nda \'Değerler\' eğitimi kapsamında Gölcük Pazarcılar Odası okulun bahçesinde pazar kurdu. Pazarcı kılığına bürünen öğrenciler tezgahların başına geçerek satış yaparken, elde edilecek gelir okul için kullanılacak.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Pazarcılar Odası, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın \'Değerler\' eğitimi kapsamında Pazar Tanıtımı ve Ahilik Kutlamaları için Gölcük Saraylı İlkokulu\'nun bahçesinde pazar kurdu. Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu törende yaptığı konuşmada, \'Değerler\' eğitimi kapsamında çocukların değerlerini öğrendiklerini belirtti.

Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer ise, \"Yıllardır kar demeden yağmur demeden, soğuk demeden, sıcak demeden bıkmadan ve usanmadan sokaklarda tezgah açıyoruz. Bugün de Saraylı İlkokulu\'nda öğrencilerimiz için tezgah açtık. Bugün dersimiz \'Pazarcılık\'. Pazarcılar olarak meşakkatli ve zor bir meslek icra ediyoruz ve her zorluğa göğüs gererek ekmeğimizi kazanıyoruz. Biz pazarcılar her ortamda mutlu olmasını biliriz. Kazandıkça paylaşırız, kazanamayınca şükrederiz. Paylaştıkça artar, şükrettikçe bereketlenir, böyle bilir böyle inanırız. Böyle meşakkatli bir işin zor elde edilen kazancı da elbette tatlı ve kıymetli olur, bizler de bu kıymetli kazancımızı çok değer verdiğimiz eğitim için harcıyoruz. Bugün burada kurulan pazarımızın tüm gelirini okulumuza bağışlıyoruz\" dedi.

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, çocuklara örf ve adetlerimizi öğretmenin önemli olduğunu belirterek, pazarcılığın ahiliğin köklü bir geleneği olduğunu söyledi.

Ardından organizasyona katılanlar önlüklerini giyerek, pazarcı kılığına bürünen öğrencilerle birlikte tezgahın başına geçerek sebze ve meyve sattı. Gün boyunca okulun bahçesindeki tezgahlarda yapılacak satışlardan elde edilecek gelir okulun ihtiyaçları için kullanılacak.



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