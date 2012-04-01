Gölcük Yanardağı her an patlayabilir!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nevzat Özgür, Gölcük Yanardağı'nın genç ve aktif bir volkan olduğunu belirterek, ''En son 24 bin yıl önce patlayan volkan, her an patlayabilir. Gölcük kraterinin sürekli gözlem altında tutulması için istasyon kurulmalı'' dedi.

Prof. Dr. Nevzat Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölcük volkanizmasıyla ilgili ikisi ulusal, biri uluslararası 3 araştırma projesi yapıldığını söyledi. Bölgede 1988'den bu yana çalışma yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özgür, hazırlanan çalışmaların ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanarak Isparta ve Gölcük Yanardağı'nın tüm dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

Gölcük Yanardağı'nın genç ve aktif bir volkanizma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özgür, bu yüzden volkandaki hareketlerin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirtti. Gölcük Yanardağı'nda radyojenik yaş tayinleri yaptıklarını ve buna göre, yaklaşık 6 milyon yıl önce başlayan bir volkanizmanın varlığından haberdar olduklarını ifade eden Özgür, ''Daha sonra bu volkanizmanın zamanla sustuğunu ve bir müddet sonra tekrar aktif olduğunu gördük. En son 24 bin yıl önce patlayan volkan, her an patlayabilir. Gölcük kraterinin sürekli gözlem altında tutulması için istasyon kurulmalı'' dedi.

Prof. Dr. Nevzat Özgür, volkanizmayı üreten magmanın tabanda hala sıcak ve aktif olduğunu, bu durum nedeniyle Yakaören köyü yakınlarında karbondioksit ve kükürtdioksit gaz çıkışlarının görüldüğünü ifade etti.

Gazların büyük olasılıkta derindeki magma odasından kaynaklandığını belirten Özgür, şöyle konuştu:

''Bu gazların magma odasından geldiğini izotop analizleri ile ispatlayabiliriz. Burada görülüyor ki yanardağ şuan suskun, ama ileride tekrar aktif olabilir. 'İleride' değimiz zaman yarın olabilir, 6 ay sonra olabilir, 10 yıl sonra olabilir, hatta 100 yıl sonra da olabilir. 100 yıl jeoloji takviminde oldukça kısa bir zamandır. Bu nedenle yörede yaşayan insanların canlarının korunabilmesi ve can kayıplarının önlenebilmesi için bu volkanların devamlı izlenmesi gerekmektedir.''

İzleme çalışması yapılabilmesi için proje hazırladıklarını ve proje kapsamında gerekli noktalara en az 3 istasyon kuracaklarını söyleyen Özgür, istasyonlar aracılığıyla devamlı ölçüm yapacaklarını ve elde edilen verileri merkezde kayıt altına alacaklarını sözlerine ekledi.