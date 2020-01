Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeye açılmasına tepki (2)

\"MESELENİN AĞAÇ, DOĞA VE ÇEVRE OLMADIĞININ FARKINDAYIZ\"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük projesine karşı çıkanlara tepki gösterdi. Yılmaz\'ın yaptığı yazılı açıklamada, konunun doğa ve çevre olmadığının farkında olduklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Bu ülkede her şeye hayır diyen kesim yine harekete geçti. Bu zihniyet, bu ülkede yıllardır yapılan her şeye ‘istemeyiz’ diye haykırır. Dertleri doğaya, ağaca, çevreye sahip çıkmak değildir. Onların meselesi Ak Parti iktidarıdır. Onların meselesi her zaman olduğu gibi her türlü hassasiyeti kullanarak Ak Parti iktidarı döneminde atılan her adımı, her projeyi, her yatırımı engellemeye çalışmak ve baltalamaktır. Bizi asırlık ağaçları \'idam\' edenlerle bir tutmasınlar. Onların zihniyetindekiler ağaç keser, biz her yeri ağaçlarla donatırız. Bizim hizmet anlayışımızın farkı da işte budur. Geçmişten gelen alışkanlıklarla, çevre ve ağaç hassasiyetini kullanarak tarihe gömdüğümüz klişeleri canlandırmak için Bolu doğru yer değil. Onlara buradan ekmek çıkmaz. Perde arkası algı oyunları ile ucuz hesaplarla siyasi rant peşinde koşanlara en güzel cevabı yine Bolu halkı verecektir. Yıllardır hep beraber omuz omuza ülkemize, şehrimize katma değer üretmek için mücadele ediyoruz. Bizim bütün hesabımız şehrimizin geleceğidir, bu şehre ve bu ülkeye hizmettir. Bu gözleri olup görmeyenler, bu yüreklerine mühür vuranlar, bu akıl tutulması yaşayanlar bizi hizmet yarışından döndüremezler. Bu yapılar bugüne kadar bir netice alamadılar. Bundan sonra da alamayacaklar. Biz Hakka teslim olup, halka hizmet için yürüyenlerdeniz. Sevdamız bu şehirdir, bu ülkedir.\"

Başkan Yılmaz, Gölcük\'te bugün yapılan yürüyüşle ilgili olarak ise bazı sivil toplum kuruluşları ve partilerin provakatif çıkışlar yaptığını ifade ederken şöyle devam etti:

\"Bazı sivil toplum kuruluşları ve partiler mevcudiyetlerini bu akıldan uzak, provakatif çıkışlara borçludur. Onların varlık sebebi budur. Bugüne kadar Bolu için hiçbir katma değer üretmeyenler, oturduğu yerden yorum ya da eleştiri yapmayı alışkanlık haline getiren kelime simsarları, bu proje üzerinden de farklı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Geçmişte de yaptılar, bugün de yapıyorlar. Kendilerine yakın medya kuruluşları aracılığı ile olmayanı varmış gibi anlatmaya çalışıyorlar. Meselenin ağaç, doğa ve çevre olmadığının farkındayız. Sırf muhalefet etmek için akıldan uzaklaşanları, böyle olaylarla var olduklarını gösterme yarışına girenleri de anlıyoruz. Çünkü başka yaptıkları ya da yapacakları bir şey yok. Çünkü bu şehirde yıllarca yapılamayan her şey Ak Parti döneminde yapıldı. Bu şehrin yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözdük. Sayısız proje yaptık. Şimdiye kadar akıllarına bile gelmeyen doğal, kültürel ve tarihi hazinelerimize sahip çıktık, güzelliklerimizi Türkiye\'ye ve dünyaya duyuruyoruz. Büyüyoruz, gelişiyoruz.\"



