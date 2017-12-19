Gölcük Tabiat Parkı'nın ihalesini Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı\'nın ihalesini 22 yıllığına aylık 116 bin TL teklif veren Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı. Kurtuluş Tokcan, \'Avrasya\' feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi.

Bolu Belediyesi\'nin meclis salonunda yapılan ihalede 12 firma yer aldı. İhale başlamadan önce Gölcük\'teki yapılanmanın doğal güzelliği bozacağını düşünerek, iptalini isteyen Gölcük Platformu üyeleri, Bolu Belediyesi önünde toplandı. Platform üyeleri, ihale başlamadan önce toplantı salonuna girdi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da ihaleye tepki göstererek, salona girdi. Özcan\'ın, meclis salonunun içinde konuşmasına izin verilmedi. Salondan çıkan Özcan, daha sonra belediye binası önündeki Gölcük Platformu üyelerine seslendi. İhalenin hukuka aykırı olduğunu savunan CHP\'li Özcan, \"Bu karardan bir an önce dönülsün. Uyarılarımız dikkate alınsın. Uyarılarımızı dikkate almazlarsa Gölcük\'ü sevenler, bu işi yargıya taşır\" dedi. Belediye binası önünde bekleyenler, \'Gölcük halkındır\' sloganları attı.

BAŞKAN YARDIMCISININ FİRMASININ İHALEDEN ÇIKARILMASI İSTENDİ

İhalenin ilk aşamasında, 12 firmadan teklif veren 3 firma kaldı. 82 bin TL teklifle Narven, 81 bin TL ile Kurtuluş Tokcan ve 70 bin TL teklifle Gazelle Otel- Grand Kartal Otel açık artırmaya katıldı. İhalede, son 3\'e kalan firmalardan Gazelle Otel\'in sahibi Halit Ergül, Bolu Belediyesi\'nin meclis üyesi ve Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı\'nın ortağı olduğu Narven şirketinin ihaleden çıkarılması istedi. İhale komisyonu tarafından Ergül\'ün teklifi reddedildi. Narven şirketinin ihaleye katılmasında kanuni yönden bir sorun olmadığı söylendi.

Devam eden açık artırma ile ihaleyi 116 bin TL\'lik aylık kira ödemesi teklifiyle Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan kazandı. Kesin sonuçların, ihale değerlendirilmesinin ardından ihale komisyonu tarafından açıklanacağı belirtildi.

İhaleyi kazanan Kurtuluş Tokcan ise açıklama yapmadı. Dışarıda bekleyen Gölcük Platformu üyeleri de tepki göstererek, dağıldı.

Bu arada ihaleyi kazanan Kurtuluş Tokcan, \'Avrasya\' feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran, İstanbul\'da \'Swiss Otel baskını\'nı gerçekleştiren Muhammet Tokcan\'ın kardeşi.

GÖLCÜK’TE NE YAPILACAK?

İhaleyi kazanan işletmeci, park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak.



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