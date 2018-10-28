Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu güzel havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğradı. Tabiat Parkı girişinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoparkların dolması nedeniyle araçlar yol kenarına park etti.

Bolu merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları içindeki Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Sonbaharın son günlerinde havanın da güzel olmasını fırsat bilen tatilciler, tabiat parkına akın etti. Tatilciler, göl çevresinde ayrılan alanda mangallarını yakıp etlerini pişirdi. Güzel manzara eşliğinde piknik yapan tatilciler göl çevresinde tur atıp fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar göl çevresinde bisiklete binip golf arabalarıyla tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Tabiat Parkı girişinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoparkların dolması nedeniyle araçlar yol kenarına park etti.



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