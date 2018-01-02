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Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi (2)

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ Bolu Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosu'nun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihalenin iptali ile ilgili açıklama yaptı

02 Ocak 2018 19:07

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
Bolu Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’na, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve Göl Gazinosu\'nun özel işletmeye verilmesi ile ilgili ihalenin iptali ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Belediye encümeni tarafından bugün (2 Ocak 2018) yapılan toplantıda Gölcük- Dağ Köşkü (İdari Bina ve Konukevi), Bungalovlar ve Göl Gazinosu kiralama ihalesinin iptaline karar verilmiştir. Belediye encümeninin aldığı kararda, \'Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük Gazinosu’nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihalenin şartları değişeceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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