Gölcük depreminde hasar gördü, 4 ay önce mühürlendi ama hâlâ yıkılmadı

1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi'nde ağır hasarlı olduğu tespit edilen bir bina geçen yılın ekim ayında tahliye edilerek mühürlendi. Mühürlenmesinin üzerinden 4 aya geçmesine rağmen hâlâ yıkılmayan bina için çevre sakinleri, "Yarın öbür gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma" diyerek endişelerini dile getirdi.

Gümüşpala Mahallesi'nde 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilendi. 1 hafta sonra Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın 'tehlikeli' durumda bulunduğu tespiti yapıldı. 2019 Nisan ayında Avcılar Belediyesi binayı mühürledi. AFAD, 2019 Ağustos ayında bina sakinlerine tebligat göndererek, binanın kısa sürede tahliye edilmesini istedi.

"Mahallemizdeki bu cenazenin kaldırılmasını istiyoruz"

Boşaltılan hasarlı binanın hemen karşısında kafe işleten Ali Şahin isimli bir yurttaş, binanın hala yıkılmadığını belirterek, “1999’dan bu yana bu bina sorunlu. Herkes bu binanın yıkılması konusunda görüş birliğinde. Yarın öbür gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma.



Silivri depremi Avcılar’ı vurdu. Bu mahallede üniversitedeki fakültelerin kapanması ile öğrenci yurtları boşaldı. Esnaf iş yapamaz oldu. Mahallemizdeki bu cenazenin artık kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

"Buradan geçerken biri bıçağı saplasa nasıl korunacağım?"

Hasarlı binanın eski sakini Fatma Demir ise, binanın tehlikeli olduğunu belirterek, “Saat 01’de evime dönüyorum. Cadde ile iki bina arasındaki geçitten geçerken çok tedirgin oluyorum. Hemen yanımızdaki binada ateş yakıyorlar, alkol alıyorlar. Uyuşturucusu, bağımlısı burada kalıyor. Ben buradan geçerken biri önüme atlasa, bıçağı bana saplasa, kendimi nasıl koruyacağım? Bunun sorumlusu kim? Yıkılsın artık. Birisinin canı yandıktan sonra mı yapılacak?” diyerek sitem etti.